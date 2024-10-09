Flying Lotus выпустил сингл Ingo Swann

Американский рэпер, диджей и продюсер Flying Lotus представил трек Ingo Swann. Это вторая работа исполнителя за год после августовской композиции Garmonbozia.
Как и предыдущая песня, Ingo Swann вдохновлена восьмидесятыми. Основу инструментального хаус-сингла составляют жизнерадостные синтезаторы и энергичная перкуссия. Название трека отсылает к американскому экстрасенсу Инго Суонну.
Ранее Flying Lotus признался, что его новый альбом готов на 98% и просто «требует концентрации». Полноформатник станет для артиста первым с 2019-го.
В августе музыкант также подтвердил, что написал два рингтона для iPhone по заказу Apple.