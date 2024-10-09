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МАРТ нашел в ветклинике завышение цен на лекарства на 4000%

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, что по итогам обращения обнаружили нарушения в ценообразовании ветклиник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что тарифы на ветеринарные услуги не регулируются. По закону стоимость платных ветеринарных услуг определяется по соглашению сторон.

Однако при оказании ветпомощи животным в клинике, помимо препаратов для лечения, использовались лекарственные средства и изделия медназначения, на которые распространяются нормы указа № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».

Выяснилось, что цены на отдельные медизделия, которые использовали при оказании ветеринарных услуг, были сформированы с превышением предельных максимальных надбавок. А на некоторые лекарственные средства торговая надбавка превысила 4000%.

В ведомстве уточнили, что виновное должностное лицо ветеринарной клиники привлечено к административной ответственности. О какой именно ветклинике идет речь, не уточняется.