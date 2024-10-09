МАРТ нашел в ветклинике завышение цен на лекарства на 4000%

Однако при оказании ветпомощи животным в клинике, помимо препаратов для лечения, использовались лекарственные средства и изделия медназначения, на которые распространяются нормы указа № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику».