В Краснодаре вырос спрос на свадебных фотографов

В целом в сентябре интерес к организации свадьбы увеличился на 27% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Невесты чаще обращаются к стилистам и визажистам. Спрос на укладку вырос в 1,5 раза. Макияжем, в том числе пробным, стали интересоваться на 29% чаще, пишет издание «Краснодарские известия».