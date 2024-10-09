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В Краснодаре вырос спрос на свадебных фотографов

В Краснодаре средняя стоимость четырехчасовой свадебной фотосъемки начинается от 12 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре вырос спрос на свадебных фотографов. Количество предложений увеличилось на 190%.

В настоящее время средняя стоимость четырехчасовой съемки начинается от 12 тысяч рублей.

Кроме того, краснодарцы стали чаще доверять организацию праздника свадебным координаторам. Спрос на их услуги вырос на 67%.

В целом в сентябре интерес к организации свадьбы увеличился на 27% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Невесты чаще обращаются к стилистам и визажистам. Спрос на укладку вырос в 1,5 раза. Макияжем, в том числе пробным, стали интересоваться на 29% чаще, пишет издание «Краснодарские известия».

От специалистов индустрии красоты, в свою очередь, увеличилось количество предложений на укладку и макияж — на 166% и на 30% соответственно.

занятость