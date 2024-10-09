В Краснодаре вырос спрос на свадебных фотографов. Количество предложений увеличилось на 190%.
В настоящее время средняя стоимость четырехчасовой съемки начинается от 12 тысяч рублей.
Кроме того, краснодарцы стали чаще доверять организацию праздника свадебным координаторам. Спрос на их услуги вырос на 67%.
В целом в сентябре интерес к организации свадьбы увеличился на 27% по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Невесты чаще обращаются к стилистам и визажистам. Спрос на укладку вырос в 1,5 раза. Макияжем, в том числе пробным, стали интересоваться на 29% чаще, пишет издание «Краснодарские известия».
От специалистов индустрии красоты, в свою очередь, увеличилось количество предложений на укладку и макияж — на 166% и на 30% соответственно.