Эксперт: полвека изучения белков стали фундаментом алгоритмов Нобелевских лауреатов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Алгоритмы и системы распределенных вычислений, созданные Нобелевскими лауреатами Дэвидом Бейкером, Джоном Джампером и Демисом Хассабисом, появились относительно недавно по меркам Нобелевской премии, однако их разработка стала возможной благодаря полувеку практических исследований структуры белков. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией молекулярной физиологии ФББ НИУ ВШЭ Евгений Князев.
«Данные программы появились относительно недавно, однако нам пришлось пройти путь в пятьдесят лет для того, чтобы начать понимать, как последовательности “букв”-аминокислот складываются в сложную объемную структуру белков. Понимание того, как устроена трехмерная форма молекул белков, критически важно для определения их функций и механизмов работы», — отметил Князев.
Как добавил ученый, до недавнего времени ученые могли изучать структуру различных белковых молекул только при помощи очень трудозатратных и дорогостоящих экспериментов, в рамках которых исследователи особым образом подготавливали кристаллы из белков и просвечивали их при помощи пучков синхротронного излучения. По этой причине человечеству за десятилетия кропотливой работы удалось расшифровать структуру лишь примерно 0,1% уже известных белков.
«Создание AlphaFold резко облегчило решение этих задач, и теперь любая научная группа может воспользоваться этой системой для определения структуры изучаемых ими белков. В свою очередь, проект Rosetta@Home позволяет определить функцию той или иной белковой молекулы, зная ее трехмерную структуру, или же создать несуществующий в природе белок с заданной функцией. Это позволит создавать белки, разрушающие пластик, новые лекарства и другие молекулы с желаемыми свойствами», — подытожил Князев.