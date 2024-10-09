Эксперт: полвека изучения белков стали фундаментом алгоритмов Нобелевских лауреатов

«Создание AlphaFold резко облегчило решение этих задач, и теперь любая научная группа может воспользоваться этой системой для определения структуры изучаемых ими белков. В свою очередь, проект Rosetta@Home позволяет определить функцию той или иной белковой молекулы, зная ее трехмерную структуру, или же создать несуществующий в природе белок с заданной функцией. Это позволит создавать белки, разрушающие пластик, новые лекарства и другие молекулы с желаемыми свойствами», — подытожил Князев.