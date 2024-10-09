Турагент из Уфы обманула 24 семьи на 2,3 млн рублей. Об этом сообщила Baza.
Огласку этой истории предала уфимка Татьяна. Она рассказала, что этим летом вместе с семьей хотела слетать в Турцию. За покупкой путевок она обратилась к проверенному, как ей казалось, туроператору Анне [имя изменено]. Та предложила семье 5-звездочный отель за 260 тыс. рублей с вылетом на 22 июля. Татьяна оплатила услугу и стала ждать документов. Но туроператор так ничего и не прислала, а затем стала говорить, что рейсы в Турцию отменяют один за других, из-за чего отель не подтверждает бронь.
Тане усомнилась в объяснении Анны: позвонила в отель, а там сказали, что ее брони нет, а самолеты как летали из Уфы в Турцию, так и летают. Когда правда вскрылась, туроператор стала оправдываться личными причинами (умер кот, болеет муж), а потом предложила обменять 5-звездочный отель в Турции на две звезды в Сочи. Татьяну такое не устроило, и она потребовала вернуть деньги, но тогда Анна пропала. Лишь позже, после долгих уговоров, она все-таки вернула неполную сумму — 90 тыс. рублей.
Таня тем временем нашла других пострадавших от невыполненной работы туроператора — всего 24 семьи. У них была похожая история, как и у нее. Общую сумму ущерба они оценили в 2,33 млн рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.