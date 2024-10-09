Турагент из Уфы обманула 24 семьи на 2,3 млн рублей

Огласку этой истории предала уфимка Татьяна. Она рассказала, что этим летом вместе с семьей хотела слетать в Турцию. За покупкой путевок она обратилась к проверенному, как ей казалось, туроператору Анне [имя изменено]. Та предложила семье 5-звездочный отель за 260 тыс. рублей с вылетом на 22 июля. Татьяна оплатила услугу и стала ждать документов. Но туроператор так ничего и не прислала, а затем стала говорить, что рейсы в Турцию отменяют один за других, из-за чего отель не подтверждает бронь.