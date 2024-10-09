В МВД опровергли создание дружины из иностранцев в Братске

В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в северной столице Иркутской области хотят создать дружину из иностранцев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, это является ложью. Предложение о присоединении соблюдающих законы иностранцев к народным дружинам действительно звучало. Правда, еще в 2023 году на официальной встрече с представителями диаспор.
— Данная инициатива не рассматривалась, а до участников мероприятия доведена информация, что в соответствии с законодательством в народные дружины не могут быть приняты лица, имеющие гражданство иностранного государства, — пояснили полицейские.
Также правоохранители напомнили, что обозревателям новостей стоит проверять информацию перед распространением, а за подтверждением обращаться к официальным представителям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутск вечером 9 октября парализовали пробки в девять баллов. Движение встало на центральных улицах города.