В МВД опровергли создание дружины из иностранцев в Братске

В социальных сетях и СМИ появилась информация, что в северной столице Иркутской области хотят создать дружину из иностранцев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, это является ложью. Предложение о присоединении соблюдающих законы иностранцев к народным дружинам действительно звучало. Правда, еще в 2023 году на официальной встрече с представителями диаспор.