«Гланды опухли»: Элвин Грей оказался на больничной койке

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, оказался в больнице. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Артист заверил, что с ним все хорошо и он просто решил сделать полный чек-ап, то есть, пройти курс комплексного обследования.
— Решил проходить обследования каждый год. Короче, анализы буду сдавать с головы до ног. Все буду смотреть, чтобы в организме никаких болячек не было. Вот, кстати, только что простыл, немножко гланды опухли, — поведал музыкант.
В своей публикации призвал фанатов следить за своим здоровьем, особенно сейчас, когда «погода обманчива».
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