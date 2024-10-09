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«Гланды опухли»: Элвин Грей оказался на больничной койке

Певец из Башкирии Элвин Грей оказался в больнице
Источник: Комсомольская правда

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, оказался в больнице. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Артист заверил, что с ним все хорошо и он просто решил сделать полный чек-ап, то есть, пройти курс комплексного обследования.

— Решил проходить обследования каждый год. Короче, анализы буду сдавать с головы до ног. Все буду смотреть, чтобы в организме никаких болячек не было. Вот, кстати, только что простыл, немножко гланды опухли, — поведал музыкант.

В своей публикации призвал фанатов следить за своим здоровьем, особенно сейчас, когда «погода обманчива».

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