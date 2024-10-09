Подтопку социальных объектов начал первый район в Волгоградской области

В Волгоградской области начался отопительный сезон. Первым районом региона, где приняли решение о подтопке социальных учреждений, стал Чернышковский район. Постановление о подаче отопления в детские сады, школы и больницу с 9 октября в связи с понижением температуры подписал глава района Владимир Крылов.