Подтопку социальных объектов начал первый район в Волгоградской области

В Волгоградской области начался отопительный сезон. Первым районом региона, где приняли решение о подтопке социальных учреждений, стал Чернышковский район. Постановление о подаче отопления в детские сады, школы и больницу с 9 октября в связи с понижением температуры подписал глава района Владимир Крылов.
— До начала отопительного сезона 2024−2025 обеспечить по заявлению потребителя подачу тепловой энергии с 9.10.2024 объектам социальной сферы и жилого фонда, — говорится в постановлении.
При этом во все дома отопление дадут, когда на улице больше пяти дней продержится среднесуточная температура +8 градусов и ниже, отмечают чиновники.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров ранее заявлял, что включить отопление в регионе местные власти должны быть готовы раньше обычного. Решение о начале отопительного сезона каждый город и район принимает самостоятельно.