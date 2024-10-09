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Подтопку социальных объектов начал первый район в Волгоградской области

Отопительный сезон для соцобъектов стартовал в Чернышковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области начался отопительный сезон. Первым районом региона, где приняли решение о подтопке социальных учреждений, стал Чернышковский район. Постановление о подаче отопления в детские сады, школы и больницу с 9 октября в связи с понижением температуры подписал глава района Владимир Крылов.

— До начала отопительного сезона 2024−2025 обеспечить по заявлению потребителя подачу тепловой энергии с 9.10.2024 объектам социальной сферы и жилого фонда, — говорится в постановлении.

При этом во все дома отопление дадут, когда на улице больше пяти дней продержится среднесуточная температура +8 градусов и ниже, отмечают чиновники.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров ранее заявлял, что включить отопление в регионе местные власти должны быть готовы раньше обычного. Решение о начале отопительного сезона каждый город и район принимает самостоятельно.

ЖКХ