Кардиохирурга Рената Акчурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Для широкой общественности Акчурин известен тем, что в ноябре 1996 года провел первому Президенту России Борису Ельцину операцию на открытом сердце. Он также был организатором внедрения всех современных ключевых направлений развития сосудистой хирургии и кардиохирургии в России.