В КФУ появится новая специальность

В 2025 году в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского появится новая специальность. Об этом пишет «Крымская газета».
Вуз получил лицензию на открытие программы «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». В КФУ откроется уникальное направление «Цифровая гуманитаристика». Готовить студентов начнется в 2025 году. Программа бакалавриата занимает четыре года.
«Это математическая специальность, и выпускники будут работать программистами (IT-специалистами), но с хорошей филологической подготовкой», — отметил заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Сергей Курьянов.
Выпускники смогут работать разработчиками и доводчиками программ по созданию больших баз данным. Они также будут трудиться в сфере машинного перевода и программного обеспечения информационных систем.