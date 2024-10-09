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В КФУ появится новая специальность

В Крымском федеральном университете появится новая специальность в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского появится новая специальность. Об этом пишет «Крымская газета».

Вуз получил лицензию на открытие программы «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере». В КФУ откроется уникальное направление «Цифровая гуманитаристика». Готовить студентов начнется в 2025 году. Программа бакалавриата занимает четыре года.

«Это математическая специальность, и выпускники будут работать программистами (IT-специалистами), но с хорошей филологической подготовкой», — отметил заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Сергей Курьянов.

Выпускники смогут работать разработчиками и доводчиками программ по созданию больших баз данным. Они также будут трудиться в сфере машинного перевода и программного обеспечения информационных систем.

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