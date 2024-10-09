Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит работу с 14 октября

Генеральное консульство Румынии прекратит свою работу в Ростове-на-Дону с 14 октября. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщает агентство РИА Новости.
— Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения. Это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии, — сказала Мария Захарова.
Функцию оказания консульских услуг передали посольству Румынии в Москве.