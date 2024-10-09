Россияне назвали желаемый размер корпоративной пенсии

Исследование ожиданий россиян относительно размеров корпоративных пенсий было проведено «СберНПФ» и сервисом «Работа.ру». По данным опроса, 45% россиян хотят получать от работодателя пенсию в размере более 50 тыс. рублей, на деньги в размере от 40 до 50 тыс. рублей согласны 23% россиян, а еще 17% были бы удовлетворены пенсией в размере от 30 до 40 тыс. рублей Наконец, лишь 4% россиян согласились бы и с выплатами в размере 20 тыс. рублей.
В то же время, у 70% российских наемных работников нет права на получение корпоративной пенсии. Данная опция присутствует в программах социальной поддержки лишь в некоторых российских компаниях. Более всего подобные программы распространены в финансовой сфере, в транспортных и логистических компаниях, а также в строительном и информационном бизнесе.
Согласно приведенным результатам исследования, ожидания россиян относительно размеров корпоративных пенсий повышаются. Так, в прошлом году лишь чуть более 60% россиян рассчитывали на получение выплат в размере более 30 тысяч рублей.
Напомним, что в 2025 году размеры средней пенсии по старости в Российской Федерации ожидаемо составят до 24,1 тыс. рублей, то есть на 7,5% выше, чем в 2024 году.