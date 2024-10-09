Россияне назвали желаемый размер корпоративной пенсии

Исследование ожиданий россиян относительно размеров корпоративных пенсий было проведено «СберНПФ» и сервисом «Работа.ру». По данным опроса, 45% россиян хотят получать от работодателя пенсию в размере более 50 тыс. рублей, на деньги в размере от 40 до 50 тыс. рублей согласны 23% россиян, а еще 17% были бы удовлетворены пенсией в размере от 30 до 40 тыс. рублей Наконец, лишь 4% россиян согласились бы и с выплатами в размере 20 тыс. рублей.