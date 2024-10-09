Алгоритмы нобелевских лауреатов по химии ускорят появление новых лекарств

«Синтезировать белки и крупные макромолекулы — это очень сложно и дорого. Для экспериментального подбора необходимых условий и характеристик потребуется много времени. Мы научились применять алгоритмы для решения задач в структурной биологии. Трехмерная структура белковых молекул, предсказанная с помощью вычислений, продемонстрировала свою полезность во многих областях биомедицины. Искусственный интеллект, используя алгоритмы, может предложить наиболее оптимальную структуру с необходимым набором свойств — это и сокращает время, и позволяет в результате получать такие вещества и молекулы, у которых нет аналогов», — добавила эксперт.