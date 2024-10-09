«МАЗ тронулся с места и разбил стену коровника». Белорус трагически погиб из-за обрушения части фермы под Новогрудком

В тот момент сельчанин находился в кузове автомобиля и сбрасывал оттуда асфальт. Водитель грузовика при этом покинул кабину, а МАЗ в какой-то момент тронулся с места и боротом ударил ворота и стену здания, из-за чего и произошло обрушение.