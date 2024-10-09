«МАЗ тронулся с места и разбил стену коровника». Белорус трагически погиб из-за обрушения части фермы под Новогрудком

В Следственном комитете раскрыли подробности гибели работника фермы в Новогрудском районе.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что мужчина погиб под обрушившейся стеной коровника под Новогрудком.
Так, 27 сентября 2024-го во время ямочного ремонта фермы под Новогрудком, частично обрушилась стена коровника и погребла под собой 52-летнего мужчину.
В тот момент сельчанин находился в кузове автомобиля и сбрасывал оттуда асфальт. Водитель грузовика при этом покинул кабину, а МАЗ в какой-то момент тронулся с места и боротом ударил ворота и стену здания, из-за чего и произошло обрушение.
Части кирпичной стены привалили мужчину в кузове грузовика. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.
Эксперты установили, что в момент происшествия коробка переключения передач МАЗа стояла в положении второй передачи, а ручник стояночного тормоза не был затянут. Очевидцы трагедии рассказали, что после того, как грузовик покатился, он двигался рывками. Назначен ряд экспертиз.
В отношении 50-летнего водителя возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).
Расследование продолжается.
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