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«МАЗ тронулся с места и разбил стену коровника». Белорус трагически погиб из-за обрушения части фермы под Новогрудком

СК назвал водителя грузовика виновным в гибели работника фермы под Новогрудком.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете раскрыли подробности гибели работника фермы в Новогрудском районе.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что мужчина погиб под обрушившейся стеной коровника под Новогрудком.

Так, 27 сентября 2024-го во время ямочного ремонта фермы под Новогрудком, частично обрушилась стена коровника и погребла под собой 52-летнего мужчину.

В тот момент сельчанин находился в кузове автомобиля и сбрасывал оттуда асфальт. Водитель грузовика при этом покинул кабину, а МАЗ в какой-то момент тронулся с места и боротом ударил ворота и стену здания, из-за чего и произошло обрушение.

Части кирпичной стены привалили мужчину в кузове грузовика. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Эксперты установили, что в момент происшествия коробка переключения передач МАЗа стояла в положении второй передачи, а ручник стояночного тормоза не был затянут. Очевидцы трагедии рассказали, что после того, как грузовик покатился, он двигался рывками. Назначен ряд экспертиз.

В отношении 50-летнего водителя возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси).

Расследование продолжается.

И мусоровоз протащил легковушку на кольце в Минске.

Также белоруска вызвала милицию, чтобы избавиться от револьвера умершего мужа.

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