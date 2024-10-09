Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе высадили липы и кустарники на улице Пушкина

В Уфе приводят в порядок тротуары на улицах Пушкина и Новомостовой. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Источник: Соцсети Ратмира Мавлиева

На улицах установили освещение и гранит. Весной высадили деревья на улице Новомостовой.

«Сейчас приступили к озеленению улицы Пушкина. Высаживаем крупномерные липы и кустарники», — отметил Ратмир Мавлиев.

экология