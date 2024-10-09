В Уфе высадили липы и кустарники на улице Пушкина

На улицах установили освещение и гранит. Весной высадили деревья на улице Новомостовой.
«Сейчас приступили к озеленению улицы Пушкина. Высаживаем крупномерные липы и кустарники», — отметил Ратмир Мавлиев.
В Уфе приводят в порядок тротуары на улицах Пушкина и Новомостовой. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
На улицах установили освещение и гранит. Весной высадили деревья на улице Новомостовой.
«Сейчас приступили к озеленению улицы Пушкина. Высаживаем крупномерные липы и кустарники», — отметил Ратмир Мавлиев.