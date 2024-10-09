В зоопарке Ростова кошачьих лемуров переселили в зимний вольер

В зоопарке Ростова-на-Дону в зимний вольер переселили кошачьих лемуров. Они вольготно устроились в теплых помещениях и вполне довольны своим положением, а вот посетителям придется видеть их намного реже.
— На улице холодает, и теплолюбивые животные постепенно переходят в зимние помещения. Вот и кошачьи лемуры переехали. Но печалиться не стоит. Мы будем показывать их жизнь в наших видеороликах, — пообещали в VK работники зоосада.
Кошачьи лемуры — небольшие млекопитающие, принадлежащие к отряду приматов. Их рост составляет всего 30−45 см, а масса — около 3 кг.
В отличие от других лемуров, они меньше времени проводят на деревьях. Предпочитают держатся в засушливых лесах с каменистыми уступами. При этом пушистики очень любят погреться на солнце.