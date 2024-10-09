«Приезжай, она еще жива!»: Спустя полвека жительница Донецка нашла в Ростове родную мать

— Я смутно помню красивую женщину с длинной косой. Она погладила меня по голове и села с бабушкой пить чай на кухне. Мне тогда было лет пять. Знаю, что бабушка не хотела со мной расставаться — она столько со мной возилась. Видимо, мама была не против оставить все как есть — она уехала, и больше мы о ней не слышали, — вспоминает Ирина Романовна (имена изменены по просьбе героев публикации, — прим.ред.).