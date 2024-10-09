«Приезжай, она еще жива!»: Спустя полвека жительница Донецка нашла в Ростове родную мать

Жительница Донецка нашла родную мать в Ростове спустя полвека. Женщина признается, что ей было тяжело решиться на встречу после такой долгой разлуки. Но она помогла хоть немного унять душевную боль, терзавшую ее долгие годы.
«ОНА УЕХАЛА И МЫ БОЛЬШЕ О НЕЙ НЕ СЛЫШАЛИ».
Мама родила Ирину в 18 лет. С отцом ребенка почти сразу развелась и отдала малышку свекрови под предлогом, что нужно идти работать. Молодая женщина жила отдельно и трудилась водителем трамвая. Потом переехала в другой город, снова вышла замуж и родила вторую дочь.
Ирину растила бабушка: пела внучке колыбельные, кормила из бутылочки, лечила от простуды, целовала ушибленные ладошки… Но когда новый муж узнал, что у супруги есть дочь от первого брака, то предложил забрать Иру в их новую семью. Блудная мать поехала к бывшей теперь уже свекрови за девочкой.
— Я смутно помню красивую женщину с длинной косой. Она погладила меня по голове и села с бабушкой пить чай на кухне. Мне тогда было лет пять. Знаю, что бабушка не хотела со мной расставаться — она столько со мной возилась. Видимо, мама была не против оставить все как есть — она уехала, и больше мы о ней не слышали, — вспоминает Ирина Романовна (имена изменены по просьбе героев публикации, — прим.ред.).
«СЕСТРА НАШЛА В СОЦСЕТЯХ».
Шло время, Ирина выросла, вышла замуж и вырастила собственную дочь Лену. Однажды та предложила матери завести страничку в соцсетях под девичьей фамилией: вдруг найдет кого-то из знакомых? Мать согласилась. И каково же было удивление, когда ей написала сестра по материнской линии: «Здорово, что я тебя нашла! Приезжай в гости, в Ростов, мама еще жива!». Ирине Романовне тогда было 55 лет…
— Я не хотела ехать, но дочь настаивала. Говорила, что мне не обязательно дружить с матерью, которая меня бросила. А вот с сестрами познакомиться надо — оказывается, у меня их было две!
В итоге Ирина Романовна с дочерью накупили гостинцев местной кондитерской фабрики и сели на поезд «Донецк—Ростов». На вокзале их встретила та самая сестра, с которой они переписывались в социальных сетях. Вместе с ней на такси приехали к ростовской многоэтажке.
Ирина Романовна вспоминает, как в лифте бешено колотилось сердце, но дочь ободряюще сжала руку. Дверь открыла вторая сестра и радостно крикнула: «Мама, встречай, приехали!».
«ПРОХОДИТЕ, НЕ СТОЙТЕ В ДВЕРЯХ».
и в прихожую вышла моложавая седая женщина в халате.
— Здравствуйте, дорогие. Проходите, не стойте в дверях.
Разумеется, встреча пяти женщин не обошлась без слез. Мама оправдывалась тем, что считала старшую дочь умершей, потому и не искала…
Ирина с Еленой погостили у родственников четыре дня, а потом вернулись в Донецк. С тех пор просто переписывались и перезванивались.
«Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ МОГУ».
А с началом спецоперации Донецк стали обстреливать.
— Мы жили в одном из самых опасных районов. В марте снаряды прилетали все чаще и ближе. Пока я с риском для жизни ходила на работу, дочь сидела дома со своим трехлетним сыном. Она очень переживала за меня: не могла заставить себя смотреть сводки происшествий. А однажды сказала: «Мама, я больше так не могу. Давай хотя бы ненадолго уедем. Отдохнем от всего этого…».
Так женщины наняли машину и поехали в Ростов к родственникам. Позже сняли отдельное жилье в частном секторе: не хотели никого стеснять.
— Последний раз мы виделись с мамой на ее 90-летие. Она словно чувствовала, что скоро уйдет и попросила прощения. В ноябре прошлого года сестра позвонила и сказала, что маме стало плохо ночью. Она упала, ее увезли в больницу и там она умерла.
Ирина Романовна говорит, что на похоронах она была спокойна, но когда вернулась домой, разрыдалась.
— В этих слезах были и боль потери, и сожаление об упущенном времени, но главное — облегчение от душивший долгие годы обиды.
КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА.
«Важно не застрять в обиде».
Людмила ФИЛИППОВИЧ, семейный и детский психолог, г. Ростов-на-Дону:
— Важно не застрять в обиде на родителей, а помочь себе прожить сложные чувства — лучше вместе со специалистом. В психологии есть такое метафорическое понятие: не нужно сидеть у сухого колодца и ждать, что в нем вдруг появится вода. Мы не знаем всех обстоятельств той ситуации. Однако можно предположить, что молодая мать не просто бросила ребенка, а у нее не было ресурсов поступить по-другому. Ее колодец был пуст. Но жизнь ей подарила второй шанс исправить ту ситуацию.
В семейной психологии нам важно созидать гармонию в отношениях. Мы можем менять только себя и свою реакцию на ситуацию, найти тишину в своей душе. Поэтому даже при работе с сиротами в детском доме важно сохранять образ достаточно хорошего родителя.
Для этого я использую метафору корзинки с пирожками. Вот она: "Когда ты родился, у твоих родителей была корзинка с волшебными пирожками. Для того, чтобы ты вырос максимально крепким, здоровым и счастливым, важно, чтобы в этой корзинке было 10 пирожков. Посмотрели родители в свою корзинку, а там было их — как думаешь, сколько? И все эти пирожки они отдали тебе. Да, корзинка не была полной, но все, что у них тогда было — они отдали.
Обычно после этого обида отпускает, но может остаться досада и другие чувства. И что делать? Для счастья же нужно десять пирожков, ну или хотя бы восемь! Значит искать эти ресурсы в мире — ведь он так изобилен! И только от нас зависит: растратим мы или накопим свои «волшебные пирожки».
Иногда судьба дает шанс примириться с родным человеком Мария ГИЧЕНКО.