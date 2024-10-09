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Экс-участник KISS Брюс Кулик выпустил серию гитар, отдающую дань группе

Бывший гитарист американского рок-коллектива KISS Брюс Кулик в сотрудничестве с бутиком AXN Guitars представили линейку винтажных гитар под брендом Kulick Guitars.

Источник: Звук

Бывший гитарист американского рок-коллектива KISS Брюс Кулик в сотрудничестве с бутиком AXN Guitars представили линейку винтажных гитар под брендом Kulick Guitars.

Инструменты вдохновлены гитарами от компаний ESP и Charvel, на которых Кулик играл в KISS в 80-х, передает Blabbermouth. Мастер Джонни Дифатта изготовил копию модели M-1 ESP 1985 года, с которой сам музыкант сейчас выступает. Также была создана гитара с портретом Брюса с обложки альбома Asylum (1985). Отличительные черты серии: фиксированный струнодержатель, один хамбакер, головка грифа с логотипом Kulick спереди и AXN сзади.

Ранее бренд Epiphone выпустил копию гитары Джими Хендрикса.