Когда автовладельцам Башкирии нужно менять летние шины на зимние?

Они советуют не дожидаться устойчивого снежного покрова и морозов. Все дело в том, что летние шины более жесткие и могут «задубеть» при низких температурах, что приведет к потере сцепления с дорогой. В тоже время зимние шины не только имеют шипы для сцепления с обледенелым полотном, но и сохраняют мягкость при низких температурах. Для обеспечения безопасности движения рекомендуется сменить шины к ноябрю.