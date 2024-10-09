Когда автовладельцам Башкирии нужно менять летние шины на зимние?

В октябре перед всеми автовладельцами встает вопрос о сроках замены шин. По рекомендациям производителей колес и автоэкспертов, заменить летнюю резину на зимнюю нужно в тот момент, когда среднесуточная температура начнет опускаться ниже +5 градусов.
Они советуют не дожидаться устойчивого снежного покрова и морозов. Все дело в том, что летние шины более жесткие и могут «задубеть» при низких температурах, что приведет к потере сцепления с дорогой. В тоже время зимние шины не только имеют шипы для сцепления с обледенелым полотном, но и сохраняют мягкость при низких температурах. Для обеспечения безопасности движения рекомендуется сменить шины к ноябрю.
Однако, напомним, по прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в северных и восточных районах Башкирии уже 10 — 11 октября. Температура будет колебаться от −5 до +8 градусов.
Оштрафовать за летнюю резину в холодное время года водителя смогут только после 1 декабря. Напомним, согласно новым поправкам в ПДД, в перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация, был включен пункт про неподходящие по сезону шины. Ограничения вступили в силу с 1 сентября 2023 года. За это нарушение автомобилистов штрафуют по ст. 12.5 КоАП на 500 ₽ Штраф предусматривает возможность его оплаты со скидкой 50%.
В этом году средний ценник на сезонный шиномонтаж в Уфе колеблется в промежутке от 1700 до 2500 рублей за услугу в зависимости от радиуса колес. За хранение летней резины специализированные автомобильные компании и шинные центры просят 700−800 рублей в месяц.