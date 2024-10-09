Главе Следкома России Александру Бастрыкину повторно доложат о ситуации с расселением аварийного дома в Казани. Речь идет о здании 1960 года постройки на улице Карбышева.
По версии следствия, многоквартирный дом признали аварийным еще в 2021 году. Однако его не включили в программу переселения собственников, а кадастровый номер жилого объекта несколько раз менялся. По этому факту возбуждали уголовное дело, а потом оно было прекращено.
В июне Бастрыкин поручил объяснить основания принятия решения по прекращению уголовного дела. Доклад был представлен исполняющим обязанности руководителем СУ СК РФ по Татарстану Павлом Олейником. На нем же лежит обязанность доложить о проведении комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Напомним, в Татарстане жителей аварийных домов будут переселять по новой программе. Регион на эти цели получил почти 60 миллионов рублей.