Воронежцев предупредили о приближении новой магнитной бури

Ожидается, что возмущения на Солнце начнутся вечером, а пика буря достигнет примерно в районе полуночи. При этом показатель геомагнитной активности будет довольно низкий, на уровне G1 (при максимальном — G5). К утру обстановка должна стабилизироваться, уровень магнитной активности в первой половине субботы, 12 октября, составит всего пять баллов.