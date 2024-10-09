Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев предупредили о приближении новой магнитной бури

Жителей Воронежской области предупреждают о приближении новой магнитной бури. Ожидается, что она дойдет до Земли в пятницу, 11 октября. Прогнозом поделились специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ожидается, что возмущения на Солнце начнутся вечером, а пика буря достигнет примерно в районе полуночи. При этом показатель геомагнитной активности будет довольно низкий, на уровне G1 (при максимальном — G5). К утру обстановка должна стабилизироваться, уровень магнитной активности в первой половине субботы, 12 октября, составит всего пять баллов.

Вероятность сильного магнитного шторма специалисты лаборатории оценивают всего в 5% 11 октября и лишь в 1% — накануне, 10 октября. В предыдущие и последующие дни ситуация будет довольно спокойной.

здоровье