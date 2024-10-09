Полиция задержала уфимца-водителя, который сбил 14-летнюю девочку и уехал

Госавтоинспекция Уфы задержала водителя, который сбил подростка и уехал. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел позавчера утром, 7 октября, напротив дома № 146 по проспекту Октября. Водитель за рулем «Нивы» наехал на 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия она получила различные травмы. Пострадавшая обратилась в больницу, после оказания помощи ее отпустили.
Водитель покинул место ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ДПС выяснили его личность. Нарушителем оказался 34-летний уфимец. На него составили административный материал по статье «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».
— По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование, — сообщает ГАИ.
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