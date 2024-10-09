Полиция задержала уфимца-водителя, который сбил 14-летнюю девочку и уехал

Инцидент произошел позавчера утром, 7 октября, напротив дома № 146 по проспекту Октября. Водитель за рулем «Нивы» наехал на 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия она получила различные травмы. Пострадавшая обратилась в больницу, после оказания помощи ее отпустили.