«Животным тесно в Петроградском районе»: Бельский рассказал, что Ленинградский зоопарк может переехать в Юнтолово

Долгие годы в Петербурге обсуждают идею создания нового зоопарка. И лишь недавно заявили, что его проектирование начнется в 2025 году. Однако тогда раскрывать место, где появится новый зверинец, не стали. Завесу тайны решил приоткрыть председатель городского Заксобрания Александр Бельский. По его словам, одним из рассматриваемых мест стало Юнтолово.
— Этот вопрос уже поднимался раньше, и тогда речь шла о Юнтолово. Других более удобных мест нам вряд ли удастся найти. На мой взгляд, оно заслуживает рассмотрения, — поделился Бельский в своем Telegram-канале.
Тем не менее окончательное решение, куда переедет Ленинградский зоопарк, остается за городским правительством.
— Надо сказать объективно, что Петербургу уже давно требуется новый зоопарк. Мы часто бываем в регионах России, и, к сожалению, наш зоопарк выглядит печально на их фоне. Если городскому правительству удастся решить этот вопрос, это будет значимым событием для всех горожан и для питомцев, которые сейчас стиснуты в рамках Петроградского района, — отметил Бельский.
Примечательно, что земля в Юнтолово уже много лет звучит в планах чиновников. Но в марте прошлого года новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев заявил, что эта территория не подходит, так как там болотистая почва.
Но что будет со старым зоопарком, если он все же переедет? По мнению Бельского, территория в Петроградском районе должна сохраниться как общественное пространство. Возможно, там оставят какую-то малую часть животных. Так или иначе зверинец переформатируют.