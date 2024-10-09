«Животным тесно в Петроградском районе»: Бельский рассказал, что Ленинградский зоопарк может переехать в Юнтолово

— Надо сказать объективно, что Петербургу уже давно требуется новый зоопарк. Мы часто бываем в регионах России, и, к сожалению, наш зоопарк выглядит печально на их фоне. Если городскому правительству удастся решить этот вопрос, это будет значимым событием для всех горожан и для питомцев, которые сейчас стиснуты в рамках Петроградского района, — отметил Бельский.