Учитель из Чечни Жабраилов на камеру извинился за оскорбления христиан

Завуч из Чечни не меньше года высмеивал и оскорблял христиан в интернете, продолжая работать в школе и не скрывая свою личность. Он вел блог, где критиковал «адептов христианской помойки», называл верующих «быдлом», а Иисуса — «гуманоидом». После резонанса в СМИ власти республики заявили, что мужчину уволили, и пообещали «строго» его наказать. Однако местные жители говорят, что он продолжает ходить в школу и даже работает классным руководителем.