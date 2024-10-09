В Новосибирске на работу вышел новый трамвай белорусского производства

9 октября новый трамвай белорусского производства в красно-черной расцветке вышел на маршрут № 13 в Новосибирске.
Об этом сообщил паблик «АСТ-54». Напомним, что презентация новых трамвайных вагонов прошла 2 октября.
Обкатка новый трамваев модели БКМ Т701 началась в Новосибирске 28 сентября. Тогда вагон с номером 3201 так же проследовал по линии маршрута № 13.
Обновление трамвайного парка областного центра началось в 2017 году. До конца текущего года власти планируют заменить 20 вагонов.
Плюс к этому, в Новосибирске собираются запустить несколько новых трамвайных маршрутов. После их открытия жители смогут с комфортом добираться в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский.