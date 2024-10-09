Крымчане смогут наблюдать на футбольном поле за самой яркой кометой последних десятилетий

«У нее очень большой период обращения. Скорее всего, в дальнейшем она вообще выйдет из Солнечной системы, и мы ее больше не увидим. Есть такие планеты, которые прилетают к нам из облака Оорта внешнего края Солнечной системы, и когда они “хотят” обратно, наши планеты их слегка ускоряют, и они улетают еще дальше с шансом не вернуться», — отмечает ученый.