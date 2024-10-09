Крымчане смогут наблюдать на футбольном поле за самой яркой кометой последних десятилетий

Комета C/2023 A3 Цзыцзиншань-ATLAS, которая взбудоражила исследователей и любителей космоса по всему миру, вероятно, станет одной из самых ярких комет последних десятилетий. Увидеть ее можно будет даже невооруженным глазом. В последний раз, по словам ученых, такое зрелище наблюдали разве что в 1997 году, когда над Землей пролетала комета Хейла-Боппа.
C/2023 A3 впервые обнаружили китайские астрономы в январе 2023-го. Спустя год она приблизилась к нам на минимальное расстояние. 12 октября между ней и Землей будет всего 70 миллионов километров (вдвое меньше, чем от Земли до Солнца). В тот же день комета достигнет пика своей яркости.
«Сейчас она видна только с космических аппаратов. С Земли ее не видно, потому что она расположена близко к Солнцу. Поэтому наблюдать за ней мы начнем только тогда, когда она отойдет от Солнца», — рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров.
УЛЕТИТ И БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ.
В Крымской обсерватории планируют устроить публичное наблюдение небесного объекта. Профессиональный телескоп установят на футбольном поле на въезде в поселок Научный.
«У нее очень большой период обращения. Скорее всего, в дальнейшем она вообще выйдет из Солнечной системы, и мы ее больше не увидим. Есть такие планеты, которые прилетают к нам из облака Оорта внешнего края Солнечной системы, и когда они “хотят” обратно, наши планеты их слегка ускоряют, и они улетают еще дальше с шансом не вернуться», — отмечает ученый.
По яркости C/2023 A3 Цзыцзиншань-ATLAS сравнима с Венерой, а вот размеры ее ядра пока точно оценить не удалось, скорее всего, порядка километра, говорит Сергей Назаров.
КАК НАБЛЮДАТЬ ЗА КОМЕТОЙ.
Начиная с 12 октября и в течение недели наблюдать небесное тело можно будет без какой-либо оптики, еще неделю — в бинокль, а последующие несколько месяцев только в телескоп. Комету будет видно низко на западном горизонте сразу после захода Солнца.
«14 октября она будет видна полчасика, 15-го — минут 45, шестнадцатого — в течение часа и так далее. Поскольку Солнце уходит под горизонт, то и комета уходит под горизонт», — уточнил Сергей Назаров.