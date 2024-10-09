Что не так с предложением ГИБДД ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

— У Госавтоинспекции уже есть инструменты для того, чтобы это контролировать. Если выявляется транспортное средство с изменениями в конструкции, то его задерживают. Дальше устраняется нарушение, но на штрафстоянке сделать это трудно, — добавил Попов.