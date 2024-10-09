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Что не так с предложением ГИБДД ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

Госавтоинспекция предложила ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о двигателях, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25 процентов характеристики штатного мотора. Кто занимается подобными изменениями в автомобилях и почему эту деятельность нужно регламентировать, «Вечерней Москве» объяснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Госавтоинспекция предложила ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о двигателях, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25 процентов характеристики штатного мотора. Кто занимается подобными изменениями в автомобилях и почему эту деятельность нужно регламентировать, «Вечерней Москве» объяснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, очень интересно, что ГИБДД предлагает такую поправку, потому что в соответствии с регламентом Таможенного союза внесение изменений в конструкцию транспортного средства запрещено.

— И это уже сейчас регулируется ГИБДД. Для того чтобы что-то изменить в двигателе, чтобы повысить его мощность, например, добавить закись азота, необходимо сначала обратиться в специальную лабораторию, которая осмотрит состояние транспортного средства, — рассказал эксперт.

После этого лаборатория выдает заключение, можно ли что-то изменять в автомобиле. Затем нужно обратиться в ГИБДД, которая даст разрешение на внесение изменений.

— Дальше нужно вернуться в мастерскую и внести изменения, а потом зарегистрировать их. Поэтому непонятно, что сейчас мешает контролировать установку нештатных двигателей без предложенной ГИБДД поправки, — отметил собеседник «ВМ».

Очевидно, что речь идет о тех автомобилях, в которых устанавливают более мощные двигатели, чтобы затем заниматься на них дрифтом и нарушать правила дорожного движения на дорогах города.

Пострадают добросовестные водители: что не так с ужесточением наказания за сокрытие номеров.

— У Госавтоинспекции уже есть инструменты для того, чтобы это контролировать. Если выявляется транспортное средство с изменениями в конструкции, то его задерживают. Дальше устраняется нарушение, но на штрафстоянке сделать это трудно, — добавил Попов.

Поэтому предложенной поправкой, вероятно, занимались сотрудники, которые не имеют дела с изменениями в транспортных средствах напрямую, предположил эксперт.