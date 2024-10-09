Что не так с предложением ГИБДД ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

Госавтоинспекция предложила ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности. Соответствующий документ был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о двигателях, мощность или крутящий момент которых превосходит более чем на 25 процентов характеристики штатного мотора. Кто занимается подобными изменениями в автомобилях и почему эту деятельность нужно регламентировать, «Вечерней Москве» объяснил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, очень интересно, что ГИБДД предлагает такую поправку, потому что в соответствии с регламентом Таможенного союза внесение изменений в конструкцию транспортного средства запрещено.
— И это уже сейчас регулируется ГИБДД. Для того чтобы что-то изменить в двигателе, чтобы повысить его мощность, например, добавить закись азота, необходимо сначала обратиться в специальную лабораторию, которая осмотрит состояние транспортного средства, — рассказал эксперт.
После этого лаборатория выдает заключение, можно ли что-то изменять в автомобиле. Затем нужно обратиться в ГИБДД, которая даст разрешение на внесение изменений.
— Дальше нужно вернуться в мастерскую и внести изменения, а потом зарегистрировать их. Поэтому непонятно, что сейчас мешает контролировать установку нештатных двигателей без предложенной ГИБДД поправки, — отметил собеседник «ВМ».
Очевидно, что речь идет о тех автомобилях, в которых устанавливают более мощные двигатели, чтобы затем заниматься на них дрифтом и нарушать правила дорожного движения на дорогах города.
Пострадают добросовестные водители: что не так с ужесточением наказания за сокрытие номеров.
— У Госавтоинспекции уже есть инструменты для того, чтобы это контролировать. Если выявляется транспортное средство с изменениями в конструкции, то его задерживают. Дальше устраняется нарушение, но на штрафстоянке сделать это трудно, — добавил Попов.
Поэтому предложенной поправкой, вероятно, занимались сотрудники, которые не имеют дела с изменениями в транспортных средствах напрямую, предположил эксперт.