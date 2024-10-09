Дорожники Братска перешли на круглосуточный режим работы

Дорожные службы Братска перевели на круглосуточный режим работы. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр северной столицы региона Александр Дубровин. Напомним, первый снег стал неожиданностью для автовладельцев и дорожников. На дорогах появились пробки из-за машин на летней резине. А пассажиры толкали автобусы, чтобы добраться вовремя до работы.