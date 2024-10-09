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Дорожники Братска перешли на круглосуточный режим работы

Такое решение приняли из-за гололеда.

Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Братска перевели на круглосуточный режим работы. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр северной столицы региона Александр Дубровин. Напомним, первый снег стал неожиданностью для автовладельцев и дорожников. На дорогах появились пробки из-за машин на летней резине. А пассажиры толкали автобусы, чтобы добраться вовремя до работы.

— Призываю всех владельцев автомобилей заменить шины на зимние. Большинство аварий, случившихся сегодня утром, произошли с автолюбителями, не сменивших резину, — поделился Александр Дубровин.

К слову градоначальник принес жителям извинения за коллапс на дорогах и заверил, что ответственные службы постараются не повторить это вновь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что центр столицы Приангарья вечером 9 октября парализовали многокилометровые пробки.