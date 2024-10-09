Три тренера покидают «Пари Нижний Новгород» после увольнения Саши Илича

Вслед за уже бывшим главным тренером ФК «Пари нижний Новгород» Сашей Иличем уходят еще три тренера. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Уходят тренеры Младен Кашчелан, Славиша Капланович, а также тренер по физподготовке Дарко Обрадович.
«Футбольный клуб “Пари Нижний Новгород” благодарит Сашу и его штаб за проделанную работу, — говорится в сообщении. — Желаем удачи в дальнейшем тренерском пути!».
Ранее сообщалось, что на должность главного тренера футбольного клуба «Пари НН» рассматривается кандидатура Виктора Гончаренко.