Движение на улице Электросигнальной в Воронеже закрыли до конца декабря

Напомним, что ограничения действуют с 4 июня 2024 года из-за строительства радиотерапевтического корпуса на территории Воронежского областного клинического онкодиспансера. Движение на участке улицы Электросигнальной — от пересечения с Московским проспектом до пересечения с улицей Солнечной планировалось возобновить в начале осени.