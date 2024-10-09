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Движение на улице Электросигнальной в Воронеже закрыли до конца декабря

Ограничения действуют с 4 июня по 26 декабря.

Запрет на движение автотранспорта на улице Электросигнальной в Воронеже продлили до конца декабря, сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Напомним, что ограничения действуют с 4 июня 2024 года из-за строительства радиотерапевтического корпуса на территории Воронежского областного клинического онкодиспансера. Движение на участке улицы Электросигнальной — от пересечения с Московским проспектом до пересечения с улицей Солнечной планировалось возобновить в начале осени.

Однако в связи с обращением застройщика проезд по-прежнему будет закрыт для обеспечения безопасности при выполнении работ. Ограничение продолжит действовать до 26 декабря.