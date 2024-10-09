Обмануть наркошоп, задержать закладчика. Оперативник наркоконтроля из Могилева рассказал о своей работе

Илья Климов в милиции уже 5,5 лет, последние полтора года — в наркоконтроле. Начинал с должности инспектора по делам несовершеннолетних, ведь на тот момент образование не позволяло идти в криминальную милицию. «Я закончил отделение физического воспитания Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, после чего даже три месяца успел поработать в школе, — вспоминает правоохранитель. — Шел по стопам матери — она у меня педагог. Однако спустя время попал в армию, и уже к концу службы твердо для себя решил, что буду, как отец, работать в милиции».

Родитель всегда и во всем был для своего сына образцом для подражания. Любовь к спорту привил тоже он: всегда учил, что надо быть сильным, спортивным и подтянутым. «Пример отца у меня всегда был перед глазами: он не боялся брать на себя ответственность и постоянно много работал, — говорит оперативник. — Однако при такой загрузке он находил время и для мамы, и для нас с братом. В какой-то момент я понял, что хочу быть таким же достойным и трудолюбивым человеком, обладать всеми лучшими качествами. Поэтому и мечтал с детства носить форму сотрудника милиции».



Илья признается, что с приходом на службу мировоззрение кардинально поменялось: стал гиперответственным во всем, что касалось работы. И такое отношение к делу замечали: во время работы в инспекции по делам несовершеннолетних поступило предложение перейти в уголовный розыск. Кто не хочет попробовать себя в роли умного и находчивого сыщика, которому под силу решить любую криминальную головоломку? Для достижения цели Илья Климов прошел переподготовку в Могилевском институте МВД и перешел на службу, к которой на тот момент больше всего лежала душа.

«Крепкий коллектив, интересная работа — ни разу не пожалел, что сделал такой выбор, — улыбается он. — Но на плечи легло еще больше ответственности, да и себя надо было перестроить, чтобы научиться общаться с жуликами. Этот жизненный этап дал хороший опыт и профессиональный багаж, с которыми я и пришел в наркоконтроль — на мой взгляд, самую интересную службу в милиции. За время работы желание двигаться в выбранном направлении не улетучилось — есть азарт и запал, глаза горят. Мой профиль — противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе задержание торговцев запрещенными веществами и сопровождение уголовных дел».



Самая активная деятельность правоохранителя приходится на вечернее и ночное время, когда у людей начинается совершенно другая в отличии от светлого периода суток жизнь — компании, тусовки, бары и дискотеки… И, конечно же, поиск удовольствий, в том числе запрещенных. В погоне за ними нередко преступаются не только нормы морали, но и статьи закона.

«Работы в сфере незаконного оборота наркотиков постоянно прибавляется, — отмечает Илья Климов. — И мы делаем все от нас зависящее, чтобы вокруг было спокойно и безопасно. Как результат — раскрываемость стабильно растет. Основная масса преступлений — это приобретение, хранение и сбыт наркотиков и психотропов. В большинстве своем задерживаем потребителей запрещенных веществ, которые приходят забирать очередную закладку. Впоследствии они сдают нелегальный интернет-магазин, и мы выходим на причастных к этой незаконной деятельности».



Кроме того, люди часто промышляют выращиванием конопли на своих огородах и заброшенных участках, в частных домах и квартирах. Наркотические растения содержат в специально оборудованных помещениях с поливом и освещением — всем тем, что сегодня доступно каждому дачнику для выращивания рассады, стоит только зайти в интернет-магазин. «Изымаем как сами растения, так и изготовленную из них продукцию, — уточнил правоохранитель. — Однажды в Шклове изымали 28 кустов конопли. Местный житель вырастил их у себя на огороде, хотя прекрасно знал, что это делать запрещено».

Сталкиваясь с такими случаями, Илья Климов каждый раз удивляется: насколько безответственно люди относятся к информации о профилактике незаконного оборота наркотиков — каждый думает, что его не разоблачат и не накажут. «Сколько проводится бесед с детьми, их родителями и трудовыми коллективами, сколько социальной рекламы размечается в СМИ и интернете… Все знают, что это плохо, и за такие проступки люди попадают в тюрьму, но все равно ищут легких деньг, — отмечает он. — Совсем недавно задерживали 18-летнюю девушку. Хорошая семья, достаток, она ни в чем не нуждалась — красивые вещи, карманные деньги. И все равно идет работать закладчицей! Теперь по собственной глупости будет отбывать наказание. А ведь за такие преступления предусмотрены внушительные сроки — от 10 до 20 лет».



Часто задерживают детей, которым едва исполнилось по 14 лет: они и закладку ту толком не видели, попадаются практически в первые дни нелегальной работы. Был случай, когда промышлял целый семейный подряд: мужчина работал на наркошоп, а женщина закрывала на все глаза, ведь это приносило в дом хорошие деньги. Когда глава семьи в очередной раз делал закладку, она ждала его в машине с маленьким ребенком. В этот момент пару и задержали. В итоге — сломанная жизнь, которая ни разу не стоила полученной выгоды.

К слову, более 80% темного бизнеса по продаже запрещенных веществ сегодня сосредоточено в интернете, именно поэтому выявлять такие факты становится сложнее. Вместе с тем цифровой след можно найти практически всегда, и сотрудники наркоконтроля успешно с этим справляются. «У нас в отделении грамотные специалисты и продвинутые пользователи, мы постоянно применяем новые методы и схемы, чтобы быть на шаг впереди нелегальных интернет-магазинов, вовремя изобличать закладчиков. И это нам удается», — отмечает Илья Климов.



По словам оперативника, несмотря на сложную работу, время находится и на семью, и на отдых, и на любимое хобби. Он входит в сборную команду УВД Могилевского облисполкома по футболу, в свободное время активно тренируется и выступает на различных чемпионатах. Дома с пониманием относятся к напряженному графику Ильи: супруга никогда не упрекает его работой — как мудрая женщина, она стала для своего мужа надежным тылом.



«При таком темпе и нагрузках важно, чтобы в коллективе было полное взаимопонимание, и в нашей службе оно есть: мы действительно не только коллеги, но и хорошие друзья, — делится Илья Климов. — Наш руководитель сколотил крепкий костяк, где каждый друг за друга — все на доверии и поддержке. Мы вместе отмечем праздники, постоянно встречаемся семьями и можем обсудить в своем кругу любую проблему. И это главное, ведь на работе человек проводит большую часть своей жизни».