«Это признание заслуг всего белорусского народа». Что произошло во время вручения Лукашенко Путиным ордена Андрея Первозванного в Москве 9 октября 2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии награждения высшей государственной наградой России сказал, что это стало признанием заслуг всех белорусов, сообщила пресс-служба президента.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Беларусью.
Вручая награду белорусскому президенту, Путин отметил, что эта госнаграда отражает признательность России за выдающийся вклад главы республики в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства.
— Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды, — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин отметил, что в основе отношений между обеими странами лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета общих интересов, общие история, нравственные и духовные ценности, а также крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами. Он назвал все перечисленное прочной основой и фундаментом, на которых Россией и Беларусью строится Союзное государство.
— Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечиваются общая оборона и безопасность, созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство, — сказал президент России.
Путин также сказал о том, что Александр Лукашенко стоял у истоков создания Союзного государства и сейчас вносит весомый вклад в его укрепление и развитие. Также он назвал белорусского коллегу последовательным и убежденным сторонником сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве СНГ. Отметил деятельное участие Лукашенко в развитии взаимовыгодного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ.
— А теперь, с того момента, как Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации, — напомнил он.
Отдельно Путин сказал о поддержании постоянного диалога, регулярных встречах, телефонных переговорах и обсуждении насущных двусторонних проблем, важных региональных и международных вопросов с Лукашенко. Глава России отметил, что искренне дорожит отношениями с президентом Беларуси, выразив уверенность в продолжении развития российско-белорусское сотрудничества.
— Будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое и тесное взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран и нашего общего Союзного государства, — резюмировал Путин.
В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что между Беларусью и Россией, в том числе и между их лидерами, сложились как никогда раньше очень добрые, тесные и дружеские отношения.
— Тесные отношения между нашими народами, между нашими государствами и особые, личные отношения между двумя президентами. Я этим очень дорожу. Слава богу, что мы вышли на такой уровень отношений, — прокомментировал он.
Еще Лукашенко заметил, что орден Андрея Первозванного он рассматривает как признание заслуг всего белорусского народа.
— Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство, — заявил он.
Отдельно Лукашенко высказался о наличии у белорусов и россиян общих исторических корней, традиций и ценностей, переплетенных бесконечным числом обычных человеческих отношений.
— Вообще мы, белорусы, украинцы, россияне, произрастаем от одного корня. Наше древо происходит от одного корня, — указал он.
Главным достижением при этом белорусский лидер назвал сохранение базиса, который сейчас лег в основу огромного потенциала сотрудничества.
— То есть у нас есть тот фундамент, на котором мы можем выстраивать еще более глубокие отношения между нашими государствами, — уверен он.
Еще Лукашенко сказал об успешном развитии Союзного государства. И отметил, что сегодня вместе Беларусь и Россия ведут борьбу за справедливый мир, находясь в авангарде жестокой и очень серьезной борьбы.
— Альтернативы такому курсу в условиях обостренной, накаляющейся международной обстановки нет. При этом Союзное государство вполне может быть образцом новых равноправных отношений, — предположил глава республики.
А еще Лукашенко высказался о том, что белорусы видят и очень ценят поддержку со стороны руководства России. И напомнил, что Беларусь много раз ставили перед выбором, однако белорусы никогда не отворачивались от России. Он назвал Беларусь надежным союзником России.
— Белорусы никогда россиян не подводили. Примите мои заверения: и впредь никогда не подведут. Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы, — заявил он.
Еще Лукашенко хочет с Путиным расставить точки над «i» по основным вопросам: «Два-три вопроса».
Также белорусский президент заявил, что Запад не смог удушить Беларусь и Россию.
А президент России Владимир Путин оценил торгово-экономические отношения между Беларусью и Россией.