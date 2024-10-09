«Это признание заслуг всего белорусского народа». Что произошло во время вручения Лукашенко Путиным ордена Андрея Первозванного в Москве 9 октября 2024

Кроме того, Путин отметил, что в основе отношений между обеими странами лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета общих интересов, общие история, нравственные и духовные ценности, а также крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами. Он назвал все перечисленное прочной основой и фундаментом, на которых Россией и Беларусью строится Союзное государство.