«Мы, к сожалению, на задворках»: Дмитрий Губерниев — об успехе, дефиците и большом спорте

50 лет исполнилось нашему самому неистовому спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву. Накануне юбилея он рассказал «Вечерней Москве», чем живет сегодня и что его волнует больше всего.
С Дмитрием Губерниевым корреспондент «ВМ» знаком очень давно, так что не сочтите за фамильярность обращение друг к другу на «ты».
— Дима, время летит! Поверить невозможно, что тебе уже 50 исполнилось! Как ты обычно переживаешь день рождения?
— Спокойно. Того, что мне уже 50 лет, я не чувствую. В душе мне примерно 16. Я по-прежнему любознателен, мне нравятся девчонки, я интересуюсь жизнью, узнаю ее, занимаюсь спортом, много хожу пешком с палками «банджи памп» (похожие используют для «скандинавской ходьбы», но в данном случае это силовые палки. — «ВМ»), катаюсь на велосипеде, выполняю силовые упражнения и два раза в день обливаюсь холодной водой. В общем, ничего нового. Стабильность — признак мастерства.
— Но отмечать-то будешь?
— Я очень часто веду чужие юбилеи, но свой день рождения не праздную. Никаких масштабных посиделок. В этом году между съемками устрою концерт группы Guber Band (музыкальная группа, созданная Дмитрием Губерниевым. — «ВМ») для друзей и поклонников в одном из пабов Красногорска.
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— Сегодня-то Дмитрий Губерниев успешен и востребован. Но так было не всегда…
— Да. Но я всегда ставил перед собой задачи и делал максимум для того, чтобы их решить. Занимался спортом и хотел выиграть Олимпиаду. Не вышло, врачи запретили по здоровью. И потом где я только не работал — и охранником, и тренером в фитнес-клубе, и еще ходил на телевизионные курсы. Поставил перед собой такие цели: поступить в институт, окончить его с красным дипломом, выиграть телевизионный и радийный конкурс — в них я участвовал бесконечно. В 1997 году наконец победил, попал на телевидение. Захотел стать номером один не только на спортивном ТВ, но и в творчестве. Поставил задачу — вести мероприятия, сравняться по узнаваемости с самыми известными артистами и ведущими. Все это мне удалось. Сейчас я единственный в стране, кто трудится сразу на четырех федеральных каналах.
Мне всегда хотелось работать на ТВ, потому что мир спорта я познавал через спортивных комментаторов. Что-то нравилось, что-то нет. Особенно не хочется вспоминать 1990-е годы, когда ушли мэтры, на смену им пришли другие люди, и я подумал тогда, что буду трудиться лучше, чем они. Считаю, что удалось и это.
— Ты как-то говорил, что достаточно ленив, но по тебе этого не скажешь…
— Бывает. Например, если я записал подводку хорошо, но мне говорят, что надо записать контрольную, я спрашиваю: а зачем, если и так все в порядке?
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Хороших комментаторов сегодня больше чем достаточно. Куда ни глянь, одни комментаторы, особенно футбольные. Естественно, очень не хватает Васи Уткина (скончался весной 2024 года. — «ВМ»). А одним из моих учителей был ученик Николая Озерова Александр Колтаков. Сейчас он ведущий программы «Добрый вечер, Москва», корреспондент программы «Время» и многих других. Колтаков в советское время был одним из первых ведущих прямых эфиров.
— Дефицит каких программ сегодня есть на ТВ?
— У меня нет времени часто смотреть телевизор. Думаю, не хватает таких передач, как «Черный список», который я веду на канале «Пятница». Она о защите прав потребителей. Хочется больше программ добрых и хороших. А вообще, наше телевидение — одно из лучших в Европе. Самое же основное — мне не хватает трансляций с участием наших спортсменов на соревнованиях международного уровня.
— Твоя фраза о том, что Россия — неспортивная страна, сказанная на фоне Олимпиады в Париже, наделала очень много шума…
— Но это ведь действительно так. У нас лучшим спортсменом страны в прошлом сезоне был назван Роман Костомаров. Он может быть кем угодно — мужеством года, героем года, стремлением года, но точно не лучшим спортсменом. Роман мне лично говорил, что был в шоке от такой новости. За Олимпиадой в Париже я следил. Радовался за тех, кто поехал. Огорчался за тех, кто участия не принял. В целом Олимпиада, со спортивной точки зрения, подчеркиваю это, была прекрасна. Принимали нас хорошо. Никаких замечаний у олимпийцев и тем более паралимпийцев не было. Так что те, кто рассказывал, что там будет все очень сильно плохо, как обычно, сели в лужу.
Мне не хватает большого спорта! И в моей жизни, и в жизни страны. Есть отдельные лучи света, но что касается зимних Олимпийских игр в Италии для нас — это безысходность. И ни о каком возвращении флага и гимна речь не идет. Мы, к сожалению, на задворках. И мир по нам не скучает, кто бы что ни говорил. Наша самая большая проблема, что мы выдаем здесь желаемое за действительное.
— Какой вид спорта сейчас страдает больше всего?
— Не сильно страдают футбол, хоккей, лыжи, биатлон, потому что проходят довольно серьезные соревнования внутри страны, их показывают по телевизору, есть призовой фонд. А все остальные страдают очень сильно. Нужно выступать с сильнейшими на международном уровне, а мы этого лишены. Унывать, конечно, не стоит, нужно спорт развивать, делать максимум, но реалии таковы, что все-таки мы регрессируем… Секции должны быть бесплатные. А во многих регионах родители платят за все. Где наша спортивная школа, где местные власти, где развитие спорта и помощь государства? Об этом, между прочим, президент говорит. Это задача первостепенная.
— Ты всегда говоришь прямо. Никогда не жалел о сказанном?
— Отвечу словами из песни, которую исполняет в том числе группа Guber Band: «Ни о чем не жалей, и в один из волшебных дней, в океане надежд ты причалишь к мечте своей». Ее написал Руслан Горобец. Некоторые произведения, к сожалению, забытого прекрасного музыканта мы исполняем на концертах.
— Кстати, что касается музыки, чего тебе сегодня не хватает?
— Активно гастролирующих зарубежных звезд… Единственный, кто к нам приезжает, — легендарный солист Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер, который женат на прекрасной белорусской девушке Майе. В целом я спокойно отношусь к тому, что происходит на нашей эстраде, и к безголосым артистам в том числе. Если их слушают, значит, это кому-то нужно. И то, что сейчас многие стали исполнять патриотические песни — молодцы, начали усиленно любить Родину. Хотя это во многом неожиданно… Публике нравится. Например, творчество SHAMANа. Парень он действительно талантливый.
— А у тебя музыкальные пристрастия не изменились?
— Нет. Слушаю все то же, что и в 16 лет — хард-рок. Если говорить про попсу зарубежную, то, например, Белинду Карлайл. А из русского — «Воскресение», «Машину времени», «Аквариум», бит-квартет «Секрет». Что касается моего обучения вокалу, легендарный вокалист Rainbow и Black Sabbath Ронни Джеймс Дио, с которым я был знаком, мне лично говорил: «Не ходи много на вокал, потеряешь индивидуальность». Я три раза сходил, и на этом все. За счет индивидуальности являюсь прекрасным солистом группы Guber Band.
— Человек ты разносторонний. Что сейчас на первом месте?
— Моя профессия — спортивный комментатор. Потом все остальное: телеведущий, шоумен и дальше по списку. Где беру силы? Просто обожаю свою работу и люблю жить. От работы получаю удовольствие и стараюсь развиваться в наше непростое турбулентное время, читаю разные книги — что-то новое, что-то перечитываю. В основном люблю историю.
— Ты ведь не раз блистал в кино. Радует ли глаз сегодняшний кинематограф в целом?
— Если нужно найти западное кино, я его найду. Сейчас иногда пересматриваю то, что было снято несколько лет назад. Недавно посмотрел «Тайну перевала Дятлова» и «Медленные лошади» с Гэри Олдманом.
И у нас есть хорошее кино, прекрасные сериалы. Например, я в восторге от того, что делает талантливая актриса Дарья Мороз. Теперь она еще как режиссер, снимает фильмы…
Раньше я хотел сыграть в театре, сейчас нет. Переболел. Что касается кино, нравится играть самого себя. За это можно просить много денег (смеется).
— Что за последнее время тебя больше всего потрясло, зацепило?
— Я уже давно ничему не удивляюсь. Все, что происходит, вытекает одно из другого. Как было сказано в одной песне, «не спешите удивляться, жизнь полна импровизаций». Жизнь является лучшим драматургом. И еще слова уже из другой песни, которую Михаил Боярский исполняет: «Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится».
— А почему ты никогда не рассказываешь о личной жизни?
— Потому что счастье любит тишину. С личной жизнью все в порядке. Опять же, стабильность — признак мастерства. Могу рассказать о сыне Михаиле. Он у меня молодец! Учится в магистратуре на журналистике. На бюджет поступил сам. Очень им горжусь.