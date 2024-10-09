«Мы, к сожалению, на задворках»: Дмитрий Губерниев — об успехе, дефиците и большом спорте

— Но это ведь действительно так. У нас лучшим спортсменом страны в прошлом сезоне был назван Роман Костомаров. Он может быть кем угодно — мужеством года, героем года, стремлением года, но точно не лучшим спортсменом. Роман мне лично говорил, что был в шоке от такой новости. За Олимпиадой в Париже я следил. Радовался за тех, кто поехал. Огорчался за тех, кто участия не принял. В целом Олимпиада, со спортивной точки зрения, подчеркиваю это, была прекрасна. Принимали нас хорошо. Никаких замечаний у олимпийцев и тем более паралимпийцев не было. Так что те, кто рассказывал, что там будет все очень сильно плохо, как обычно, сели в лужу.