Zivert выпустила клип на композицию «Мутки»

Поп-исполнительница Zivert представила видео на трек «Мутки», вышедший в июле. Режиссером ролика выступил Саша Ли, снимавший для Мота и казахского хип-хоп-трио CAPTOWN.
В психоделическом черно-белом клипе, напоминающем сон, артистка убегает от мужчины без лица. Ей это не удается. В финале Zivert вместе с белыми кошками предстает в розовом латексном костюме на шахматной доске.
В феврале звезда сообщила о решении отменить все предстоящие концерты из-за проблем со здоровьем. В сентябре певица вернулась на сцену.