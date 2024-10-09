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Zivert выпустила клип на композицию «Мутки»

Поп-исполнительница Zivert представила видео на трек «Мутки», вышедший в июле. Режиссером ролика выступил Саша Ли, снимавший для Мота и казахского хип-хоп-трио CAPTOWN.

Источник: Звук

Поп-исполнительница Zivert представила видео на трек «Мутки», вышедший в июле. Режиссером ролика выступил Саша Ли, снимавший для Мота и казахского хип-хоп-трио CAPTOWN.

В психоделическом черно-белом клипе, напоминающем сон, артистка убегает от мужчины без лица. Ей это не удается. В финале Zivert вместе с белыми кошками предстает в розовом латексном костюме на шахматной доске.

В феврале звезда сообщила о решении отменить все предстоящие концерты из-за проблем со здоровьем. В сентябре певица вернулась на сцену.