В Самарскую область придет сильный ветер 10 октября

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют не выходить на улицу. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от стихии около остановок и стен домов из-за возможного падения шифера с крыш.