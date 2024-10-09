В Самарскую область придет сильный ветер 10 октября

В Самарской области местных жителей предупредили о приближении штормового ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 10.10.2024 местами в Самарской области ожидается усиление северного ветра, порывы 15−18 м/с, — отмечают синоптики.
Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют не выходить на улицу. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от стихии около остановок и стен домов из-за возможного падения шифера с крыш.