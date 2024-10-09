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В Самарскую область придет сильный ветер 10 октября

В Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 49% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о приближении штормового ветра. В регионе объявлен желтый уровень опасности, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 10.10.2024 местами в Самарской области ожидается усиление северного ветра, порывы 15−18 м/с, — отмечают синоптики.

Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области рекомендуют не выходить на улицу. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах. Не стоит прятаться от стихии около остановок и стен домов из-за возможного падения шифера с крыш.