СМИ: воссоздан облик непобедимого полководца гуситов Яна Жижки

Фрагмент черепа Жижки археологи нашли в 1910 году во время проведения реконструкции костела Святых Апостолов Петра и Павла в городе Часлав (центральная часть Чехии). В течение последних лет ученые проводили радиоуглеродный анализ останков. Было установлено, что дата смерти человека, которому принадлежали эти останки, совпадает с летописными указаниями о времени ухода из жизни Жижки, скончавшегося из-за болезни.