СМИ: воссоздан облик непобедимого полководца гуситов Яна Жижки

ПРАГА, 9 октября. /ТАСС/. Международному коллективу ученых удалось воссоздать облик предводителя гуситов — чешского полководца Яна Жижки (около 1360 — 11 октября 1424). Об этом сообщил новостной портал Novinky.
Над воссозданием внешности полководца трудились ученые Чехии, Италии и Бразилии. Об их успехе портал проинформировал в канун 600-летия со дня смерти Жижки. Основой для работы научного коллектива послужила цифровая копия части черепа полководца, обнаруженной более 100 лет назад.
Фрагмент черепа Жижки археологи нашли в 1910 году во время проведения реконструкции костела Святых Апостолов Петра и Павла в городе Часлав (центральная часть Чехии). В течение последних лет ученые проводили радиоуглеродный анализ останков. Было установлено, что дата смерти человека, которому принадлежали эти останки, совпадает с летописными указаниями о времени ухода из жизни Жижки, скончавшегося из-за болезни.
Затем, используя современные методы криминалистики и цифровую копию части черепа, ученые воссоздали облик Жижки. Под предводительством этого военачальника гуситы, ставшие первыми в истории протестантами, одержали в первой четверти XV века многочисленные победы над войсками католиков, в том числе над состоявшими из тяжеловооруженных рыцарей полками Священной Римской империи.