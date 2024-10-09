Минздрав предложил учредить правительственную премию в области медицинской науки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработало проект постановления кабмина РФ об учреждении правительственной премии за разработки по трем направлениям медицинской науки, лауреаты получат по 1 млн рублей. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Правительство Российской Федерации постановляет учредить премию правительства Российской Федерации в области медицинской науки. Установить, что ежегодно, начиная с 2025 года, присуждаются три премии правительства Российской Федерации в области медицинской науки в размере 1 млн рублей каждая», — говорится в документе.
В случае принятия проекта, кандидатов на соискание премии будут выдвигать федеральные госорганы, органы государственной власти субъектов РФ и организации. Согласно проекту, они смогут выдвинуть в год только одного кандидата или один коллектив (не более пяти человек). При этом лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через пять лет.
Для получения премии кандидаты должны будут представить научные разработки по следующим направлениям: биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия, технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов), а также технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии.
Присуждение премии будет осуществляться ежегодно по итогам конкурсного отбора за «научные разработки в интересах медицины, имеющие значительный потенциал для сохранения жизни и здоровья людей и/или позволяющие решать ранее нерешенные проблемы в области профилактики, диагностики, лечения или реабилитации заболеваний/состояний человека», следует из документа.