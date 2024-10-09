Минздрав предложил учредить правительственную премию в области медицинской науки

В случае принятия проекта, кандидатов на соискание премии будут выдвигать федеральные госорганы, органы государственной власти субъектов РФ и организации. Согласно проекту, они смогут выдвинуть в год только одного кандидата или один коллектив (не более пяти человек). При этом лауреат премии имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через пять лет.