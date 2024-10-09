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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал в Петербург

Бурак Озчивит посетит выставку Никаса Сафронова вместе с самим художником и вечером даст концерт в БКЗ «Октябрьский».

Источник: Комсомольская правда

В Петербург 9 октября приехал звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Он вместе с Никасом Сафроновым посетит выставку художника в Петропавловской крепости. Туда же должен приехать и губернатор Александр Беглов. А пока его с возгласами встретили сотни фанаток.

Но Бурак Озчивит прибыл в Северную столицу не только для того, чтобы посмотреть на картины. В планах у него еще концерт в БКЗ «Октябрьский».

— Турецкий актер примет участие в киноконцерте «Музыка турецких сериалов», объединяющем любимые мелодии из культовых сериалов в исполнении симфонического оркестра, а также расскажет личные истории, — сообщили в пресс-службе концертного зала.

Напомним, что похожее мероприятие в БКЗ «Октябрьский» проходило в феврале. Тогда концерт прошел с огромным успехом, и поклонницы завалили актера просьбами, прилететь в Петербург вновь.

Отметим, что Бурак Озчивит известен по своим ролям в сериалах Великолепный век«, “Черная любовь” и “Основание: Осман”.

кино