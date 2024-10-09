РФ и Монголия определят возможность постройки ГЭС на Селенге

«Мы должны, конечно, все внимательно разработать и выслушать мнения наших академиков и специалистов. В предыдущие годы было очень много разработок по этому вопросу, но этим занимались именно чиновники, а не ученые. Поэтому по предложению российской стороны мы и обращаемся к научному сообществу, чтобы они дали ответ: да или нет проекту строительства», — заявила министр окружающей среды и изменения климата Монголии Салдан Одонтуяа, чьи слова приводятся в сообщении.