РФ и Монголия определят возможность постройки ГЭС на Селенге

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Монголия договорились провести совместную научную работу по оценке воздействия на природу строительства гидроэлектростанции «Эгийн-Гол» на левом притоке реки Селенги, которая впадает в Байкал. Монголия уже несколько лет ведет работу по проектированию ГЭС, и теперь ученые решат, можно ли начинать строительство, сообщает пресс-служба Минприроды России.
«Мы должны, конечно, все внимательно разработать и выслушать мнения наших академиков и специалистов. В предыдущие годы было очень много разработок по этому вопросу, но этим занимались именно чиновники, а не ученые. Поэтому по предложению российской стороны мы и обращаемся к научному сообществу, чтобы они дали ответ: да или нет проекту строительства», — заявила министр окружающей среды и изменения климата Монголии Салдан Одонтуяа, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые Российской академии наук и Академии наук Монголии разработают научно обоснованные оценки воздействия планируемых гидротехнических сооружений Монголии на трансграничный бассейн реки Селенги и озеро Байкал.
«У России и Монголии высокое взаимопонимание и сотрудничество в сфере окружающей среды. И мы признательны монгольской стороне за учет нашей обеспокоенности по поводу возможных экологических рисков. Селенга впадает в Байкал, и мы должны быть абсолютно уверены, что на озеро не будет оказано негативное воздействие. Поэтому крайне важно провести объективную взвешенную оценку проекта гидроэлектростанции на окружающую среду», — заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Работа академиков будет идти в рамках специально созданной рабочей группы для рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии ГЭС на водосборной территории реки Селенги. Рабочая группа создана при российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.