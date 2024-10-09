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Последние новости к вечеру 9 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 9 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 9 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 октября 2024 года.

Воевавшего за ВСУ гражданина США заочно приговорили к колонии

Источник: ТАСС/Мосгорсуд

Суд РФ заочно приговорил американского наемника Тревора Рида к 14,5 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины. Он признан виновным в наемничестве и объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ 9 октября.

В Смоленской области предотвратили попытку теракта

В Смоленской области предотвратили теракт в здании регионального управления МВД. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести взрывное устройство в папке с документами. При задержании он пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии.

Ураган «Милтон» может стать самым разрушительным в истории США

Источник: Reuters

Тропический циклон «Милтон», надвигающийся на США, может стать самым разрушительным ураганом в истории, заявил Роман Вильфанд. По его словам, мощность «Милтона» превзойдет ураганы «Иван Грозный» и «Катрина». Власти Флориды призвали к эвакуации 5,5 млн человек.

Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что решения в рыбной отрасли должны быть осторожными, чтобы не привести к росту цен и повысить ассортимент рыбы на прилавках, который сейчас не радует разнообразием.

Посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь

Источник: AP 2023

На юге Марокко, где начинается пустыня Сахара, прошел проливной дождь — впервые за 50 лет. Осадки в пустыне не новость, но этот ливень стал исключением: осталось множество озер воды.