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На кольце у уфимского Центрального рынка на время установили арт-объект в виде куницы

В Уфе на кольце у Центрального рынка установили временный арт-объект.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на кольце у Центрального рынка установили арт-объект в виде куницы. В администрации Советского района города назвали сооружение «временным решением», и заявили, что сейчас полным ходом идет разработка проекта постоянного арт-объекта.

Напомним, в позапрошлом году победителем конкурса на лучшую концепцию арт-объекта для транспортного кольца возле Центрального рынка в Уфе стал проект музыкальной стелы «Тепло рук». Его разработал Илья Ищенко — представитель московского «Института городского развития».

В основе архитектурного объекта должен был быть принцип национальной идентичности. Символ двух рук автор трактовал как место, где встречаются Европа и Азия. Архитектура стелы была основана на традиционных башкирских орнаментах.

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