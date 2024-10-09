На кольце у уфимского Центрального рынка на время установили арт-объект в виде куницы

В Уфе на кольце у Центрального рынка установили арт-объект в виде куницы. В администрации Советского района города назвали сооружение «временным решением», и заявили, что сейчас полным ходом идет разработка проекта постоянного арт-объекта.
Напомним, в позапрошлом году победителем конкурса на лучшую концепцию арт-объекта для транспортного кольца возле Центрального рынка в Уфе стал проект музыкальной стелы «Тепло рук». Его разработал Илья Ищенко — представитель московского «Института городского развития».
В основе архитектурного объекта должен был быть принцип национальной идентичности. Символ двух рук автор трактовал как место, где встречаются Европа и Азия. Архитектура стелы была основана на традиционных башкирских орнаментах.
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