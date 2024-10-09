Строительство экопарка в Малом Талдыколе в столице перенесли на 2025 год

По словам Жениса Касымбека, объемы воды Большого Талдыколя снизились до 2−3 млн кубометров и проводятся работы по увеличению объемов озера. За год его пополнили на 3−4 млн кубов. В ближайший год-полтора объем воды планируют довести 10 млн кубометров.