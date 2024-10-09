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Строительство экопарка в Малом Талдыколе в столице перенесли на 2025 год

Строительство экопарка в районе Малого Талдыколя перенесено на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата города Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек 9 октября на отчетной встрече с жителями района «Нура» отметил, что строительство экопарка зависит от бюджетных возможностей города.

«Мы взяли обязательства облагородить и построить экопарк, эти обязательства будут выполнены».

заявил он.

По словам Жениса Касымбека, объемы воды Большого Талдыколя снизились до 2−3 млн кубометров и проводятся работы по увеличению объемов озера. За год его пополнили на 3−4 млн кубов. В ближайший год-полтора объем воды планируют довести 10 млн кубометров.

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