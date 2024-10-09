В России может подорожать кофе в следующем году

Сокращение количества кофе на рынке связано с засухами в Бразилии и Вьетнаме. Из-за погодных факторов в этих странах снизился урожай.
Эксперт отметил, что российские граждане не заметят нехватки кофе на прилавках продовольственных магазинов. Но в глобальном масштабе спрос на этот продукт превысит предложение. Производители, реагируя на ситуацию, повысят расценки на товар.
Кроме того, в магазинах ожидаются изменения и в ассортименте. Из-за дефицита некоторые марки могут исчезнуть. Майоров отметил, что часть производителей уже занимается к обеспечению устойчивости поставок своей продукции на рынки разных стран. Но накладки с доставкой кофе в розничные торговые сети в данной ситуации неизбежны.
До этого в интернете появлялись прогнозы о вероятном росте цен на данный продукт к концу 2024 года. Масштабы повышения стоимости товара оценивались от 20% до 30% по сравнению с его стоимостью летом текущего года.
В настоящее время первое место в мире по масштабам производства кофе занимает Бразилия. На втором месте — Вьетнам, далее следуют Колумбия, Индонезия, Гондурас, Эфиопия и Индия. Перечисленные страны обеспечивают основная часть поставок продукта на мировой рынок.