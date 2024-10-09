В России может подорожать кофе в следующем году

Кроме того, в магазинах ожидаются изменения и в ассортименте. Из-за дефицита некоторые марки могут исчезнуть. Майоров отметил, что часть производителей уже занимается к обеспечению устойчивости поставок своей продукции на рынки разных стран. Но накладки с доставкой кофе в розничные торговые сети в данной ситуации неизбежны.