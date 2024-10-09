ФСБ: попытка теракта предотвращена в здании УМВД соседней с Беларусью Смоленской области

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД. Об этом, со ссылкой на УФСБ соседней с Беларусью Смоленской области, пишет ТАСС.
Сообщается, что 30-летний житель Тверской области пытался под видом папки с документами пронести в здание УМВД самодельное взрывное устройство. При попытке совершения теракта фигурант, как информирует названный источник, пострадал.
По имеющейся информации, два сотрудника регионального УМВД получили контузии, они были доставлены в медучреждение, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. В настоящее время их доставили в медицинское учреждение. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело.
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