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ФСБ: попытка теракта предотвращена в здании УМВД соседней с Беларусью Смоленской области

ФСБ: попытка теракта предотвращена в УМВД соседней с Беларусью Смоленской области.

Источник: Комсомольская правда

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД. Об этом, со ссылкой на УФСБ соседней с Беларусью Смоленской области, пишет ТАСС.

Сообщается, что 30-летний житель Тверской области пытался под видом папки с документами пронести в здание УМВД самодельное взрывное устройство. При попытке совершения теракта фигурант, как информирует названный источник, пострадал.

По имеющейся информации, два сотрудника регионального УМВД получили контузии, они были доставлены в медучреждение, в настоящее время их жизни ничего не угрожает. В настоящее время их доставили в медицинское учреждение. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело.

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