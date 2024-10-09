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В Ростове до конца года будут периодически включать сирены

До конца года в Ростове будут включать тревожные сирены во время технических работ.

Источник: Комсомольская правда

С 9 октября и до конца 2024 года в Ростове-на-Дону планируют периодически включать тревожные сирены. Сигнал будет слышен во время техобслуживания системы оповещения населения, предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

— Во время проведения работ для проверки работоспособности элементов будет временно включаться электросирена. Время действия сирены — до 30 секунд, — сообщили в ведомстве.

2 октября в донской столице уже включали сигнал «Внимание всем!». Тогда жители некоторых районов города пожаловались на якобы слишком тихий звук.

Добавим, ранее на Дону сообщали о планах по наладке специальных каналов связи для бесперебойной работы системы оповещения населения. Первый этап работ, по условиям контракта, должны завершить до 29 февраля 2024 года, 12-й этап продлится с 1 января 2025 года до 31 января 2025 года.