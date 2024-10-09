Уж реже солнышко блистало: прогноз погоды в Казахстане на 10 октября

До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днем до 5−13, на юге — 20 градусов тепла, на севере Казахстана до 1−5 градусов мороза, на юге — 2 градуса тепла, в центре и на востоке республики 5−13 градусов тепла, на юге страны 7−12 градусов тепла.