Уж реже солнышко блистало: прогноз погоды в Казахстане на 10 октября

Он принесет осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление штормового ветра 15−29 м/с, низовую метель и гололед.
В южной и восточной частях республики ожидаются дожди с грозами, в горных районах сильные дожди и туман.
До конца недели прогнозируется также понижение температуры воздуха на западе днем до 5−13, на юге — 20 градусов тепла, на севере Казахстана до 1−5 градусов мороза, на юге — 2 градуса тепла, в центре и на востоке республики 5−13 градусов тепла, на юге страны 7−12 градусов тепла.
Штормовые предупреждения.
На севере, западе, в центре Абайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в северной половине Акмолинской области ожидается юго-восточный, восточный ветер порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на западе Актюбинской области ожидается туман. На севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области черезвычайная пожарная опасность.
На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с, днем порывы 23−28 м/с. 10 октября на северо-западе области сохранится чрезвычайная, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. На северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Карагандинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.
По Костанайской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на большей части области 15−20, в центре области порывы 23 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области 15−20 м/с. На севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.
Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы 15−20 м/с. 10 октября сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, северо-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23−28 м/с. 10 октября на востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, временами порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
В Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 26−28 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2- 7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 градусов тепла.