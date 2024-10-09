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По дороге из Иглино в Ассы без вести пропали три мотоциклиста

В Башкирии пропали три молодых мотоциклиста. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Источник: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Как сообщают волонтеры, вчера, 8 октября, мужчины выехали на мотоциклах из Иглино в сторону села Ассы. В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Первого пропавшего зовут Айгиз Саиткулов. Ему 23 года. Приметы: рост 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в разноцветную мотоэкипировку и мотошлем.

Второй — Артем Гарифуллин, 27 лет. Приметы: рост — 170 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в разноцветную мотоэкипировку и мотошлем.

Третий — Руслан Давлетшин, 34 года. Приметы: рост — 180 см, нормальное телосложение, лысый, серо-голубые глаза. Был одет в разноцветную мотоэкипировку и мотошлем.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.