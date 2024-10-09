Омские медики спасли новорожденную девочку с острой дыхательной недостаточностью

При поступлении в стационар врачи поставили девочке диагноз — правосторонняя полисегментарная пневмония. В срочном порядке ребенку начали оказывать специализированную медицинскую помощь. 4 дня кроха находилась на аппарате ИВЛ, а с 6 октября уже начала дышать самостоятельно. 8 числа малышка была переведена из ОРИТ в отделение патологии новорожденных Областной клинической больницы. Сейчас кроха готовится к выписке. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.