Продюсер Девин Малик намекнул, что новый альбом Кендрика Ламара скоро выйдет

Малик опубликовал видео, в котором он веселится на сцене вместе с Ламаром во время концерта звезды The Pop Out: Ken & Friends, состоявшегося в Инглвуде в июне. «Настроение от того, что новый альбом K. Dot (альтер эго Кендрика — прим. ред.) уже на пути», — подписал ролик продюсер.