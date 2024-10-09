Продюсер Девин Малик намекнул, что новый альбом Кендрика Ламара скоро выйдет

Рэпер и продюсер Девин Малик в своем X (Twitter) дал поклонникам Кендрика Ламара надежду, что новая пластинка артиста скоро увидит свет.
Малик опубликовал видео, в котором он веселится на сцене вместе с Ламаром во время концерта звезды The Pop Out: Ken & Friends, состоявшегося в Инглвуде в июне. «Настроение от того, что новый альбом K. Dot (альтер эго Кендрика — прим. ред.) уже на пути», — подписал ролик продюсер.
Слухи о грядущем релизе музыканта подтверждаются и тем фактом, что он стал хедлайнером на Super Bowl 2025. Из-за этого исполнитель отказался от выступления на фестивале Coachella 2025.
Предыдущий лонгплей Ламара Mr. Morale & The Big Steppers вышел в 2022-м. Недавно его дисс на Дрейка Not Like Us (2024) занял третье место в списке лучших песен десятилетия от издания Pitchfork.