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В Таганроге коммунальщики заменят 30 метров трубопровода

Водоканал Таганрога начал работы по замене оборудования.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 9 октября, в Таганроге местный водоканал начал работы по замене оборудования. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

— Специалисты Водоканала меняют запорную арматуру и участки трубопровода на городских очистных сооружениях водопровода, — отметила Светлана Камбулова.

Чиновница добавила, что старое оборудование установили еще в 80-е годы прошлого века, и сейчас его необходимо обовить.

Коммунальщики заменят пять задвижек и около 30 метров трубопроводов.

Чтобы провести замену оборудования, в Таганроге пришлось подавать воду с пониженным давлением. В водоканале предупредили, что это ограничение продлится с 9 по 11 октября.